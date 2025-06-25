Отсрочка для студентов - продлевается ли отсрочка автоматически

Украинские студенты. Фото: "Рудана"

Отсрочка от мобилизации для студентов должна быть продлена автоматически. Но на практике ситуация несколько отличается, поэтому, возможно, студенту придется связаться с территориальным центром комплектования, чтобы продлить отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты украинских вузов, которые не нарушают принцип последовательности получения образования, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как продлевается отсрочка для студентов.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, после последних изменений в пункте 60 Постановления Кабинета министров №560, ТЦК должен самостоятельно продлить отсрочку

"Однако на практике это пока, к сожалению, не всегда работает", — признал юрист.

Надо ли идти в ТЦК

Впрочем, добавил Айвазян, спешить с визитом в территориальный центр комплектования студенту не стоит.

"Вы можете подождать, и если отсрочка не будет продлена ТЦК автоматически, уже отправить в последний соответствующее заявление "Укрпоштою", заказным письмом с описью вложения", — заверил адвокат.

В любом случае отсрочка для студентов должна быть продлена.

Напомним, мы ранее писали о том, когда мобилизация студентов является законной.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени действует отсрочка для студентов в 2025 году.