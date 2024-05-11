Професії військовозобов'язаних жінок — хто має прийти до ТЦК

Жінки у військовій формі. Фото: Міноборони

Відповідно до нового закону про мобілізацію, українські жінки можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням. Проте існують конкретні групи жінок, які повинні бути зареєстровані у військовому відомстві.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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Професії військовозобов'язаних жінок

У новому законі про посилення мобілізації військовий облік для жінок є обов'язковим лише для певних категорій осіб.

У 2024 році на військовий облік повинні стати лише ті жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту.

Це стосується осіб у віці від 18 до 60 років, яких визнано придатними до служби з огляду на їхнє здоров'я. Проте, згідно з законом, жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу тільки за їхньою добровільною згодою.

Перелік споріднених професій жінок, які мають стати на облік у військкоматі, але лише за власною згодою:

медицина, медсестринство, фармація, стоматологія, технології медичної діагностики та лікування;

громадське здоров’я, промислова фармація, санітарія і експертиза, фізична терапія, фізична реабілітація, медична та психологічна реабілітація, ерготерапія;

біотехнології, біомедична інженерія, біоінженерія;

лікарі, окулісти та оптики, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, співробітники лікувальної справи, фахівці в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, медичні сестри та акушерки, що асистують фахівцям, помічники акушерів;

фахівці в галузі науки про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер);

фахівці в галузі стоматології, фахівці в галузі лікувальної справи, стоматологи та наукові співробітники з області стоматології, провізори, фахівці в галузі фармації, професіонали в галузі медико-профілактичної справи;

наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи та інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, фахівці в галузі токсикології, фармакології, патології, фізіології та епідеміології, наукові оператори медичного устаткування;

робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів й косметичних засобів, а також керівники підрозділів в охороні здоров’я;

фізіотерапевти, масажисти, допоміжний персонал у галузі фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), сучасної медицини, медичні асистенти, дантисти-асистенти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер).

Для ознайомлення з повним переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок беруть на військовий облік військовозобов'язаних, можна скористатися цим посиланням.

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року, не тільки змінює статус багатьох громадян, але і викликає низку питань щодо процесу мобілізації сам по собі. Зараз під ТЦК вишиковуються черги чоловіків, які хочуть оновити свої дані, але інколи в них це триває декілька днів.

Також всі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Одним з таких документів є військовий квиток.