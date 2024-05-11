Профессии военнообязанных женщин — кто должен прийти в ТЦК

Женщины в военной форме. Фото: Минобороны

Согласно новому закону о мобилизации, украинские женщины могут быть призваны на службу только по собственному желанию. Однако существуют конкретные группы женщин, которые должны быть зарегистрированы в военном ведомстве.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Профессии военнообязанных женщин

В новом законе об усилении мобилизации военный учет для женщин обязателен только для определенных категорий лиц.

В 2024 году на военный учет должны стать только женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование.

Это касается лиц в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными к службе с учетом их здоровья. Однако по закону женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу только по их добровольному согласию.

Перечень родственных профессий женщин, которые должны стать на учет в военкомате, но только по собственному согласию:

медицина, медсестринство, фармация, стоматология, технология медицинской диагностики и лечения;

общественное здоровье, промышленная фармация, санитария и экспертиза, физическая терапия, физическая реабилитация, медицинская и психологическая реабилитация, эрготерапия;

биотехнологии, биомедицинская инженерия, биоинженерия;

врачи, окулисты и оптики, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, сотрудники лечебного дела, специалисты в области сестринского дела и акушерства, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие специалистам, помощники акушеров;

специалисты в области науки о жизни и медицинских наук, профессионалы в области медицины (кроме медицинских сестер);

специалисты в области стоматологии, специалисты в области лечебного дела, стоматологи и научные сотрудники в области стоматологии, провизоры, специалисты в области фармации, профессионалы в области медико-профилактического дела;

научные сотрудники в области медико-профилактического дела и другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, специалисты в области токсикологии, фармакологии, патологии, физиологии и эпидемиологии, научные операторы медицинского оборудования;

рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, а также руководители подразделений в здравоохранении;

физиотерапевты, массажисты, вспомогательный персонал в области физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), современной медицины, медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер).

Для ознакомления с полным перечнем специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на военный учет военнообязанных, можно воспользоваться этой ссылкой.

Напомним, закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года, не только изменяет статус многих граждан, но и вызывает ряд вопросов по процессу мобилизации сам по себе. Сейчас под ТЦК выстраиваются очереди из мужчин, которые хотят обновить свои данные, но иногда у них это занимает более нескольких дней.

Также все военнообязанные мужчины в Украине обязаны состоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Одним из таких документов есть военный билет.