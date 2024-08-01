Мобілізація в Україні — що робити, якщо через хворобу пропустив візит до ТЦК

Робота співробітників територіального центру. Фото: Вінницький ТЦК/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним українцям вручають повістки, за якими вони мають з'явитися до ТЦК та СП. Проте, трапляються випадки, коли через поважні обставини громадяни не можуть прибути вчасно до територіального центру. Зокрема такою обставиною є хвороба.

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Так, правознавець підкреслив, дійсно, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", хвороба є поважною причиною неприбуття військовозобов’язаного до ТЦК у строк, визначений у повістці. Причому це стосується будь-якої повістки, як для уточнення даних, так і для мобілізаційного розпорядження.

Якщо військовозобов'язана особа захворіла й не може відвідати ТЦК у визначені терміни, вона обов'язково повинна повідомити про це ТЦК.

Дуже важливий нюанс: хворобу необхідно підтвердити документально. Тобто надати медичну довідку, видану державною чи комунальною медустановою. Документи із приватних медзакладів не підійдуть.

"У разі неприбуття громадянин зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати та часу прибуття до ТЦК та СП, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК та СП або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів", — пояснив адвокат.

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: google.com

Він наголосив, що незалежно від тривалості лікарняного, необхідно з'явитися до ТЦК не пізніше 10 днів від дати, визначеної у повістці. Це за умови, що військовозобов'язаний повідомить про неможливість своєчасної появи протягом трьох днів.

"Проте, оскільки факт повідомлення про неможливість явки в будь-який інший спосіб, окрім особистої явки, неможливо підтвердити та зафіксувати, то належним способом виконання обов'язку буде самостійна явка до ТЦК та СП протягом семи днів з дати, коли відпали причини, що унеможливлювали своєчасну явку", — розповів Андрій Межирицький.

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