Працевлаштування на військовому обліку - чи можна працевлаштуватися з протермінованим документом

Приписне посвідчення. Фото: kosht.media

Якщо громадянин має лише протерміноване приписне посвідчення, він все одно може влаштуватися на роботу під час воєнного стану. Для цього йому достатньо буде отримати електронний військово-обліковий документ у "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Працевлаштування з протермінованим приписним

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він працевлаштуватися під час воєнного стану, якщо у нього із військово-облікових документів є тільки приписне посвідчення, до того ж уже протерміноване.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що протермінованість цього документу не є проблемою, оскільки зараз можна оформити актуальний військово-обліковий документ навіть без візиту до ТЦК.

"Для працевлаштування Вам потрібно перебувати на військовому обліку та надати електронний військово-обліковий документ", — підкреслив юрист.

Чи накладуть на громадянина штраф

Громадянин також поцікавився, чи оштрафують його за протермінованість приписного посвідчення.

Дерій, коментуючи таку ситуацію, наголосив, що територіальний центр комплектування не може накласти штраф просто за фактом того, що посвідчення уже не є дійсним.

"Щодо приписного, то якщо Вас не викликали повісткою для його заміни, то штрафу не буде", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що є головною проблемою для підприємств у процесі прийому на роботу військовозобов'язаних.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна брати на роботу військовозобов’язаних громадян з е-ВОД без військового звання.