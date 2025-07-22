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Главная Мобилизация Просроченное приписное — можно ли устроиться на работу

Просроченное приписное — можно ли устроиться на работу

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 20:00
Трудоустройство на воинском учете - можно ли трудоустроиться с просроченным документом
Приписное удостоверение. Фото: kosht.media

Если гражданин имеет только просроченное приписное удостоверение, он все равно может устроиться на работу во время военного положения. Для этого ему достаточно будет получить электронный военно-учетный документ в "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он трудоустроиться во время военного положения, если у него из военно-учетных документов есть только приписное удостоверение, к тому же уже просроченное.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что просроченность этого документа не является проблемой, поскольку сейчас можно оформить актуальный военно-учетный документ даже без визита в ТЦК.

"Для трудоустройства Вам нужно находиться на воинском учете и предоставить электронный военно-учетный документ", — подчеркнул юрист.

Наложат ли на гражданина штраф

Гражданин также поинтересовался, оштрафуют ли его за просроченность приписного удостоверения.

Дерий, комментируя такую ситуацию, отметил, что территориальный центр комплектования не может наложить штраф просто по факту того, что удостоверение уже не является действительным.

"Что касается приписного, то если Вас не вызвали повесткой для его замены, то штрафа не будет", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что является главной проблемой для предприятий в процессе приема на работу военнообязанных.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли брать на работу военнообязанных граждан с е-ВУД без воинского звания.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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