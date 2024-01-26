Совет готовит новые правила бронирования сотрудников — что изменится

Голосование в Верховной Раде Фото: ВР

Депутаты готовят законопроект об изменениях бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Об этом сообщает Forbes.

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Как отмечается, депутаты предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника вне зависимости от должности, воинского звания или возраста. Главное условие — компания должна работать вбелую и платить налоги в бюджет.

Следовательно, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Чиновники хотят ввести дополнительную оплату в военный сбор за каждого забронированного работника — к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн. Но в таком случае компания должна работать вбелую и платить все налоги.

Ожидается, что по разным сценариям фиксированная ставка за бронирование может принести от 18 млрд грн до 155 млрд грн в год.

Кого могут забронировать от мобилизации в феврале 2024 года

Бронированию от мобилизации подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах местного самоуправления, других, необходимых для функционирования, органах во время военного положения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих установленные мобилизационные задания или заказы, необходимые для выполнения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики в особый период.

Напомним, мы сообщали, кто из украинцев может потерять броню от мобилизации. Также мы писали, как украинцам получить бронь от мобилизации в 2024 году.

Также мы информировали, можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки.