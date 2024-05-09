Рада повысила штрафы за уклонение от мобилизации — что изменилось

Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

Верховная Рада приняла законопроект №10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов для уклонистов.

Об этом говорится в тексте Законопроекта №10379.

Читайте также:

Новые штрафы за уклонение

Согласно новым положениям, фактически вводятся три режима — нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушения, касающиеся военного учета, будут наказываться штрафами:

в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 гривен.

Согласно ст. 210-1, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусмотрен штраф:

для граждан — от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен.

Новые штрафы вступят в силу на следующий день после обнародования закона и подписания президентом Украины.

Заочное штрафование

Кроме того, предусмотрена возможность заочного наложения штрафов за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации.

Теперь ТЦК могут выносить решение о штрафе без протокола.

Статья 258 Кодекса Украины об административных правонарушениях теперь дополняется положением, что протокол по статьям 210 и 210-1 не составляется, если нарушение произошло в особый период, или если человек не явился в ТЦК без уважительных причин или не сообщил причину неприбытия в повестке дня.

Однако важно, что военнообязанный должен быть надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте вызова, и подтверждение о вызове должно находиться в ТЦК.

Таким образом, если человек не обновил свои данные, не сообщил об изменении личных данных или не появился, Территориально-военный комиссариат может решить наложить штраф без составления протокола. В то же время, в ТЦК должны быть подтверждающие документы, какие именно — в законопроекте не указаны.

Уголовная ответственность за уклонение

Новый закон расширяет возможности полиции по административному задержанию. Согласно статье 263, касающейся нарушений правил военного учета и уклонения от мобилизации во время военного положения, полиция может задержать лицо сроком до трех часов для составления протокола.

В случаях, когда необходимо установить личность или выяснить обстоятельства нарушения, задержка может продолжаться до трех суток.

Данная статья также устанавливает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Это касается ситуаций, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но не явился без уважительной причины.

Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу во время мобилизации карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Правительственное предложение включить отказ от прохождения военно-врачебной комиссии в категорию уклонения от мобилизации, что предусматривало бы уголовную ответственность, не было принято на втором чтении профильным комитетом Совета.

Напомним, 9 мая в Верховной Раде в целом проголосовали за внесение изменений в законопроект №10379. Речь идет о введении административной ответственности за нарушение правил мобилизации.

Ранее представитель ГНСУ Андрей Демченко заявил, что в Украине появятся новые правила пересечения границы. Это произойдет, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.