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Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных

8 мая 2024 14:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных
Заседание ВРУ. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации заключенных в целом в среду, 8 мая. "ЗА" проголосовали 279 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"Законопроект #11079-1 о мобилизации осужденных приняли в целом. ЗА — 279", — написал Железняк, говоря о принятии законопроекта.

Он добавил, что антикоррупционные риски из документа были устранены лишь частично.

"В частности, право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топ-коррупционеров (с исключениями), а также виновным в тяжких преступлениях (вроде убийства, изнасилования)", — написал Железняк.

мобилизация заключенных
Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

 

Напомним, 8 мая в Верховной Раде поддержали продление мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней. Соответственно, ограничения будут действовать до 11 августа 2024 года.

К слову, 10 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект о мобилизации осужденных , одобренный голосами 281 народного избранника. В то же время глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что мобилизованных в армию заключенных оставят без зарплат и отпусков.

Верховная Рада
война
заключенные
мобилизация
война в Украине
осужденные

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