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Рада рассматривает две модели экономического бронирования — Арахамия рассказал детали

8 мая 2024 19:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Рада рассматривает две модели экономического бронирования — Арахамия рассказал детали
Давид Арахамия во время выступления в Верховной Раде. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В кулуарах Верховной Рады стали рассматривать два варианта экономического бронирования от мобилизации. Обе модели содержат привязку к суммам в десятки тысяч гривен.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии УНИАН.

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Две модели бронирования от мобилизации

По словам чиновника, в первой модели предполагается, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 000+ гривен, чего должно хватить для содержания одного бойца.

Вторая модель — это квота на бронирование: то есть 10% людей, которых можно забронировать по решению руководителя. За таких лиц оплачивается ежемесячная зарплата бойца, начиная с 20 тысяч гривен.

"Это все равно вопрос справедливости: многие оппоненты говорят, что это тогда богатые не служат, а бедные идут в армию. Где-то посередине, я думаю, все равно какая-нибудь модель появится, потому что в этих дискуссиях появится какая-то модель, которая вызывает наименьшее возмущение", — отметил Арахамия.

Также он отметил, что тратить помощь партнеров на зарплаты военных не могут, поэтому для этого нужны пошлины и налоги. Поэтому некоторых украинцев лишат мобилизации ради поддержки экономики страны.

Напомним, ранее в корпорации "Метинвест" обратились к правительству с просьбой расширить бронь от мобилизации из-за угрозы остановки производства.

Также мы писали о том, кому из государственных служащих предоставили бронь от мобилизации в армию.

Верховная Рада
Давид Арахамия
Слуга народа
деньги
Украина
мобилизация
законопроект
бронирование
война в Украине
Бронь от мобилизации

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