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Головна Мобілізація Решетилова: кожна бригада щомісяця отримує щонайменше 50 новобранців

Решетилова: кожна бригада щомісяця отримує щонайменше 50 новобранців

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 06:30
Решетилова: кожна бригада щомісяця отримує щонайменше 50 новобранців
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

Кожен підрозділ, задіяний у бойових діях, щомісяця отримує щонайменше 50 військовослужбовців у рамках чинної системи комплектування армії. Такий механізм є одним з основних джерел поповнення особового складу. Він був впроваджений для того, щоб командири могли поповнювати втрати і планувати ротації.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповіла уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова, повідомляють Новини.LIVE.

Як працює система розподілу військовослужбовців

Ольга Решетилова пояснила, що поповнення армії здійснюється за трьома основними напрямками. Крім обов'язкового розподілу новобранців, підрозділи залучають людей через власні рекрутингові програми і батальйони резерву, сформовані з військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину і повернулися на службу. Рішення про запровадження системи рівномірного розподілу ініціював президент України.

Уповноважена також спростувала твердження про те, що більшість новобранців направляють винятково до штурмових підрозділів. Якщо раніше пріоритет віддавався десантно-штурмовим військам, морській піхоті та штурмовим бригадам, то зараз принцип розподілу однаковий для всіх бойових частин. Під час поїздок на фронт вона особисто перевіряла виконання цієї норми і стверджує, що кожна бригада отримує щомісяця щонайменше півсотні військовослужбовців.

Така система дає змогу підрозділам хоча б частково вирішувати питання ротації на передовій. Вона також зазначила, що, згідно з попередніми дослідженнями, тривале перебування на позиціях без заміни негативно впливає на стан військовослужбовців. В окремих випадках ознаки втоми та емоційного виснаження починають проявлятися вже після кількох тижнів безперервного виконання бойових завдань.

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ЗСУ війна в Україні Ольга Решетилова
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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