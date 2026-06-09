Решетилова: каждая бригада ежемесячно получает минимум 50 новобранцев

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

Каждое подразделение, задействованное в боевых действиях, ежемесячно получает не менее 50 военнослужащих в рамках действующей системы комплектования армии. Такой механизм является одним из основных источников пополнения личного состава. Он был внедрен для того, чтобы командиры могли восполнять потери и планировать ротации.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказала уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова, сообщают Новини.LIVE.

Как работает система распределения военнослужащих

Ольга Решетилова пояснила, что пополнение армии осуществляется по трем основным направлениям. Помимо обязательного распределения новобранцев, подразделения привлекают людей через собственные рекрутинговые программы и батальоны резерва, сформированные из военнослужащих, которые ранее самовольно оставили часть и вернулись на службу. Решение о введении системы равномерного распределения инициировал президент Украины.

Уполномоченная также опровергла утверждения о том, что большинство новобранцев направляют исключительно в штурмовые подразделения. Если раньше приоритет отдавался десантно-штурмовым войскам, морской пехоте и штурмовым бригадам, то сейчас принцип распределения одинаков для всех боевых частей. Во время поездок на фронт она лично проверяла выполнение этой нормы и утверждает, что каждая бригада получает не менее полусотни военнослужащих ежемесячно.

Такая система позволяет подразделениям хотя бы частично решать вопрос ротации на передовой. Она также отметила, что, согласно предварительным исследованиям, длительное пребывание на позициях без замены негативно влияет на состояние военнослужащих. В отдельных случаях признаки усталости и эмоционального истощения начинают проявляться уже после нескольких недель непрерывного выполнения боевых задач.

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