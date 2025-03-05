Мобилизация в Украине 2025 — когда решение ВВК может быть отменено

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua

Каждый военнообязанный мужчина в Украине обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию. Без заключения ВВК о пригодности к военной службе мобилизовать не имеют право. В то же время есть ряд оснований, при которых решение медкомиссии могут отменить.

Когда именно решение ВВК может быть отменено, пишет NV.

Читайте также:

Почему заключение ВВК могут отменить

Так, украинским законодательством предусмотрено три основания, при которых решение может быть отменено:

1. Формальные ошибки в документах

Даже незначительные неточности в заполнении медицинских документов могут стать основанием для пересмотра решения ВВК. Например, если врач пропустил запись в медицинской форме и это не повлияло на общий диагноз и заключение о непригодности к службе, документ все равно может быть признан недействительным. Соответственно, необходимо исправить формальные недочеты.

Врач заполняет документы. Фото: depositphotos.com

2 Расследование уголовных дел в отношении членов ВВК

Если членов ВВК подозревают в коррупционных действиях, в частности в выдаче справок за взятки, их решения могут быть пересмотрены. В таких случаях Центральная или региональные ВВК имеют право отменить все постановления, даже если некоторые из них были вынесены на законных основаниях. Это означает, что лица, которые ранее получили заключение о непригодности к службе, могут быть повторно направлены на медицинское обследование.

Врач заполняет медицинские документы. Фото: depositphotos.com

3. Изменения в нормативных актах

Обновление законодательной базы и нормативных документов может также стать причиной для пересмотра решений ВВК. Например, изменения в "Расписании болезней" — приложении к приказу № 402, определяющем критерии годности к военной службе, могут менять оценку состояния здоровья призывников и военнообязанных. Если новые нормы предусматривают другие подходы к диагностике или критерии пригодности, это может повлиять на уже вынесенные решения.

Ранее мы писали, когда военнообязанного могут отправить с ВВК на стационарное обследование.

Напомним, мы рассказывали, законна ли ВВК, которую мужчина проходил в чужом ТЦК.

Также мы информировали, сколько времени дают военнообязанным мужчинам для прохождения ВВК в 2025 году.