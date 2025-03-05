Мобилизация в Украине 2025 — когда решение ВВК может быть отменено

Решение ВВК могут отменить — на каких основаниях это возможно
Каждый военнообязанный мужчина в Украине обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию. Без заключения ВВК о пригодности к военной службе мобилизовать не имеют право. В то же время есть ряд оснований, при которых решение медкомиссии могут отменить.
Когда именно решение ВВК может быть отменено, пишет NV.
Почему заключение ВВК могут отменить
Так, украинским законодательством предусмотрено три основания, при которых решение может быть отменено:
1. Формальные ошибки в документах
Даже незначительные неточности в заполнении медицинских документов могут стать основанием для пересмотра решения ВВК. Например, если врач пропустил запись в медицинской форме и это не повлияло на общий диагноз и заключение о непригодности к службе, документ все равно может быть признан недействительным. Соответственно, необходимо исправить формальные недочеты.
2 Расследование уголовных дел в отношении членов ВВК
Если членов ВВК подозревают в коррупционных действиях, в частности в выдаче справок за взятки, их решения могут быть пересмотрены. В таких случаях Центральная или региональные ВВК имеют право отменить все постановления, даже если некоторые из них были вынесены на законных основаниях. Это означает, что лица, которые ранее получили заключение о непригодности к службе, могут быть повторно направлены на медицинское обследование.
3. Изменения в нормативных актах
Обновление законодательной базы и нормативных документов может также стать причиной для пересмотра решений ВВК. Например, изменения в "Расписании болезней" — приложении к приказу № 402, определяющем критерии годности к военной службе, могут менять оценку состояния здоровья призывников и военнообязанных. Если новые нормы предусматривают другие подходы к диагностике или критерии пригодности, это может повлиять на уже вынесенные решения.
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