Військово-облікові дані, як виправити помилки в документах

Різні дані у військовому квитку та еВОД — що робити
Не дивлячись на те, що електронні військово-облікові документи мають однакову юридичну силу із паперовими військовими квитками, у них можуть траплятися розбіжності та помилки. Після виявлення таких помилок необхідно звернутися у відповідні структури для уточнення даних.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Паперові та електронні документи
В Україні згідно із нововведеннями у законодавстві з’явилися електронні військово-облікові документи.
Електронний військовий квиток має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Та іноді між цими документами бувають розбіжності.
Різні дані в різних варіантах ВОД
Так, до юристів звернувся за консультацією громадянин, у якого частина даних у обох документах відрізнялася.
"У паперовому ВОД ВОС вказана як 957032А (отримував у 2018), а у Е-ВОД просто 957032 (оновлював дані у кінці травня 2024)", — пояснив військовозобов’язаний.
У такій ситуації, пояснив йому Юрій Айвазян, можна звернутися до підтримки державного мобільного застосунку "Резерв+".
Раніше ми інформували, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у водіїв перевірятимуть військові квитки за новою процедурою.
Також ми писали, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.
Читайте Новини.LIVE!