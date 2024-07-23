Військово-облікові дані, як виправити помилки в документах

Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE

Не дивлячись на те, що електронні військово-облікові документи мають однакову юридичну силу із паперовими військовими квитками, у них можуть траплятися розбіжності та помилки. Після виявлення таких помилок необхідно звернутися у відповідні структури для уточнення даних.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Паперові та електронні документи

В Україні згідно із нововведеннями у законодавстві з’явилися електронні військово-облікові документи.

Електронний військовий квиток має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Та іноді між цими документами бувають розбіжності.

Різні дані в різних варіантах ВОД

Так, до юристів звернувся за консультацією громадянин, у якого частина даних у обох документах відрізнялася.

"У паперовому ВОД ВОС вказана як 957032А (отримував у 2018), а у Е-ВОД просто 957032 (оновлював дані у кінці травня 2024)", — пояснив військовозобов’язаний.

У такій ситуації, пояснив йому Юрій Айвазян, можна звернутися до підтримки державного мобільного застосунку "Резерв+".

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