Мобілізація в Україні — як поліція перевірятиме військові квитки у водіїв

Працівник ТЦК перевіряє документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

В Україні діють нові правила, відповідно до яких кожен військовозобов'язаний чоловік повинен мати при собі військовий квиток або інший військово-обліковий документ. Такий документ необхідно пред'являти на вимогу як співробітників ТЦК та СП, так і представників поліції.

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Так, відповідно до змін у ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ТЦК та поліція можуть перевірити наявність військово-облікового документа на блокпостах, а також у будь-якому громадському місці. Зокрема до таких місць належать АЗС.

Поліцейський перевіряє документи у водія. Фото: google.com

Крім цього, співробітники Нацполіції мають право зупиняти авто як за порушення правил дорожнього руху, так і за наявності підозри, що кермувальник має відношення до скоєння правопорушення. Це зокрема стосується виконання вимог закону про мобілізацію та військовий облік.

Під час зупинки поліцейський може вимагати у водія окрім водійського посвідчення та паспорта, військовий квиток. Але зупиняти авто з метою перевірки військового квитка у водія поліцейські права не мають. Підстава зупинки має бути обґрунтованою.

До прикладу, вас можуть зупинити за порушення комендантської години. В такому випадку прохання поліцейського пред'явити військовий квиток буде обґрунтованим.

Поліцейські під час зупинки автомобіля зобов’язані:

повідомити причину зупинки;

пояснити, чому мають намір перевірити документи;

роз’яснити водію його права та обов’язки.

Якщо громадянин вважає дії правоохоронців незаконними, маєте право вимагати присутності адвоката.

Також варто зауважити, що при перевірці військово-облікового документа представники ТЦК або поліції мають вести відеозйомку і фотофіксацію.

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