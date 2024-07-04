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У водіїв перевірятимуть військові квитки за новою процедурою — що змінилося

4 липня 2024 08:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як поліція перевірятиме військові квитки у водіїв
Працівник ТЦК перевіряє документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні діють нові правила, відповідно до яких кожен військовозобов'язаний чоловік повинен мати при собі військовий квиток або інший військово-обліковий документ.  Такий документ необхідно пред'являти на вимогу як співробітників ТЦК та СП, так і представників поліції. 

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Так, відповідно до змін у ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ТЦК та поліція можуть перевірити наявність військово-облікового документа на блокпостах, а також у будь-якому громадському місці. Зокрема до таких місць належать АЗС.

 

У водіїв перевірятимуть військові квитки за новою процедурою — що змінилося
Поліцейський перевіряє документи у водія. Фото: google.com

Крім цього, співробітники Нацполіції мають право зупиняти авто як за порушення правил дорожнього руху, так і за наявності підозри, що кермувальник має відношення до скоєння правопорушення. Це зокрема стосується виконання вимог закону про мобілізацію та військовий облік.

Під час зупинки поліцейський може вимагати у водія окрім водійського посвідчення та паспорта, військовий квиток. Але зупиняти авто з метою перевірки військового квитка у водія поліцейські права не мають. Підстава зупинки має бути обґрунтованою.

До прикладу, вас можуть зупинити за порушення комендантської години. В такому випадку прохання поліцейського пред'явити військовий квиток буде обґрунтованим.

Поліцейські під час зупинки автомобіля зобов’язані:

  • повідомити причину зупинки;
  • пояснити, чому мають намір перевірити документи;
  • роз’яснити водію його права та обов’язки.

Якщо громадянин вважає дії правоохоронців незаконними, маєте право вимагати присутності адвоката. 

Також варто зауважити, що при перевірці військово-облікового документа представники ТЦК або поліції мають вести відеозйомку і фотофіксацію.

Раніше ми писали, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати військовий квиток без візиту до ТЦК.

Також ми інформували, хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток.

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