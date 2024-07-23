Военно-учетные данные, как исправить ошибки в документах

Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что электронные военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу с бумажными военными билетами, у них могут случаться разногласия и ошибки. После обнаружения таких ошибок следует обратиться в соответствующие структуры для уточнения данных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бумажные и электронные документы

В Украине, согласно нововведениям, в законодательстве появились электронные военно-учетные документы.

Электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Но иногда между этими документами бывают разногласия.

Различные данные в разных вариантах ВУД

К юристам обратился за консультацией гражданин, у которого часть данных в обоих документах отличалась.

"В бумажном ВУД ВОС указана как 957032А (получал в 2018), а в Е-ВУД просто 957032 (обновлял данные в конце мая 2024)", — пояснил военнообязанный.

В такой ситуации, объяснил ему Юрий Айвазян, можно обратиться к поддержке государственного мобильного приложения "Резерв+".

Ранее мы информировали, действительно ли в Украине военный билет советского образца.

Напомним, мы сообщали, что у водителей будут проверять военные билеты по новой процедуре.

Также мы писали, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.