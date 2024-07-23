Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Различные данные в военном билете и еВУД — что делать arrow

Различные данные в военном билете и еВУД — что делать

23 июля 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военно-учетные данные, как исправить ошибки в документах
Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на то, что электронные военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу с бумажными военными билетами, у них могут случаться разногласия и ошибки. После обнаружения таких ошибок следует обратиться в соответствующие структуры для уточнения данных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Бумажные и электронные документы

В Украине, согласно нововведениям, в законодательстве появились электронные военно-учетные документы.

Электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Но иногда между этими документами бывают разногласия.

Различные данные в разных вариантах ВУД

К юристам обратился за консультацией гражданин, у которого часть данных в обоих документах отличалась.

"В бумажном ВУД ВОС указана как 957032А (получал в 2018), а в Е-ВУД просто 957032 (обновлял данные в конце мая 2024)", — пояснил военнообязанный.

В такой ситуации, объяснил ему Юрий Айвазян, можно обратиться к поддержке государственного мобильного приложения "Резерв+".

Ранее мы информировали, действительно ли в Украине военный билет советского образца.

Напомним, мы сообщали, что у водителей будут проверять военные билеты по новой процедуре.

Также мы писали, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.

мобилизация документы военный билет ТЦК и СП юристы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных