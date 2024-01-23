Роблять шоу — Жорін зробив заяву про мобілізацію в Україні

Максим Жорін. Фото: соцмережі

Екскомандир полку "Азов" та заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін прокоментував слова Володимира Зеленського про кількість мобілізованих до лав ЗСУ, яких може бути менше за 500 тисяч. За його словами, мобілізація — питання обов'язкове, вона відбуватиметься постійно, доки триватиме війна.

Таку думку висловив військовий в ефірі телеканалу Еспресо.

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За словами Максима Жоріна, мобілізацію у суспільстві перетворюють на "шоу", в якому в тому числі бере участь РФ.

"Проблема в тому, що з цього абсолютно звичайного, логічного процесу створюють шоу, в якому також бере участь Російська Федерація. Нам потрібно проводити мобілізацію, щоб поповнювати війська та давати комусь відпочивати. Хтось користується цим, маніпулює цифрою, яку незрозуміло звідки взяли, і влаштовує істерику в суспільстві", — сказав Жорін.

Військовий зауважив, що мобілізація триватиме в Україні, доки не закінчиться війна. Водночас в країні необхідно дещо змінити підхід до цього питання.

"Мобілізація має відбуватися постійно, треба припинити істерику, інформаційні шоу і програми навколо цього питання. Ми маємо поставити на облік всіх як мінімум чоловіків, зрозуміти, скільки їх є, в якому вони стані, й далі вже призивати до війська саме тих, хто в армії на сьогодні потрібен", — додав він.

Нагадаємо, очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що українські поліцейські воюють на фронті ще від початку війни. Однак, якщо мобілізувати ще більше правоохоронців, то виникне проблема з комплектацією. Це може позначитися на криміногенній ситуації в країні.

Додамо, поліція максимально сприяє територіальним центрам комплектування, але роздавати повістки військовозобов'язаним правоохоронці не мають права. Це можливо лише за тієї умови, коли така норма буде встановлена законом.