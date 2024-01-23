Делают шоу — Жорин сделал заявление о мобилизации в Украине

Максим Жорин. Фото: соцсети

Экскомандир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал слова Владимира Зеленского о количестве мобилизованных в ряды ВСУ, которых может быть меньше 500 тысяч. По его словам, мобилизация — вопрос обязательный, она будет проходить постоянно, пока будет продолжаться война.

Такое мнение высказал военный в эфире телеканала "Эспрессо".

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По словам Максима Жорина, мобилизацию в обществе превращают в "шоу", в котором в том числе участвует РФ.

"Проблема в том, что из этого абсолютно обычного, логического процесса создают шоу, в котором также принимает участие Российская Федерация. Нам нужно проводить мобилизацию, чтобы пополнять войска и давать кому-то отдыхать. Кто-то пользуется этим, манипулирует цифрой, которую непонятно откуда взяли, и устраивает истерику в обществе", — сказал Жорин.

Военный отметил, что мобилизация будет продолжаться в Украине, пока не закончится война. В то же время в стране необходимо несколько изменить подход к этому вопросу.

"Мобилизация должна проходить постоянно, нужно прекратить истерику, информационные шоу и программы вокруг этого вопроса. Мы должны поставить на учет всех как минимум мужчин, понять, сколько их есть, в каком они состоянии, и дальше уже призывать в армию именно тех, кто в армии на сегодняшний день нужен", — добавил он.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что украинские полицейские воюют на фронте еще с начала войны. Однако если мобилизовать еще больше правоохранителей, то возникнет проблема с комплектацией. Это может сказаться на криминогенной ситуации в стране.

Добавим, полиция максимально способствует территориальным центрам комплектования, но раздавать повестки военнообязанным правоохранители не имеют права. Это возможно только при условии, что такая норма будет установлена законом.