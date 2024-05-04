Роми можуть потрапити за ґрати на сім років за напад на ТЦК на Закарпатті, — поліція

Роми, які конфліктували з працівниками ТЦК. Фото: скриншот з відео

Поліція Виноградова Закарпатської області розслідує кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками територіального центру комплектування. Під час сутички з ромами вони здійснили попереджувальні постріли.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області у Facebook у суботу, 4 травня.

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Постріли під час сутички між ТЦК та ромами

Ввечері 3 квітня біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно десять осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Правоохоронці встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх друзів.

"Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря. На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції", — йдеться в повідомленні.

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Ніхто з присутніх не постраждав. Наразі конфлікт з цього приводу вичерпано.

Слідчі кваліфікували такі дії як хуліганство. Тривають процесуальні заходи, діям кожного з учасників правоохоронці нададуть правову оцінку.

Винним загрожує увʼязнення терміном до семи років.

Допис поліції Закарпатської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Виноградові на Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками територіального центру комплектування. Під час конфлікту лунали постріли.

Також у Чернівецькій області стався конфлікт за участю працівників ТЦК СП. Під час інциденту воєнком ледь не вступив у конфлікт з жінкою зупиненого ним військовозобов'язаного.