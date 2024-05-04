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Ромы могут попасть за решетку на семь лет за нападение на ТЦК на Закарпатье, — полиция

4 мая 2024 10:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ромы могут попасть за решетку на семь лет за нападение на ТЦК на Закарпатье, — полиция
Ромы, которые конфликтовали с работниками ТЦК. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Полиция Виноградова в Закарпатской области расследует уголовное производство по факту конфликта с работниками территориального центра комплектования. Во время стычки с ромами они произвели предупредительные выстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области в Facebook в субботу, 4 мая.

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Выстрелы во время стычки между ТЦК и ромами

Вечером 3 апреля у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки собралась группа людей, ориентировочно десять человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия.

Правоохранители установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их друзей.

"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП осуществили предупредительные выстрелы в воздух. На месте происшествия обеспечивали общественный порядок несколько экипажей полиции", — говорится в сообщении.

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Никто из присутствующих не пострадал. Сейчас конфликт по данному поводу исчерпан.

Следователи квалифицировали такие действия как хулиганство. Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку.

Виновным грозит заключение на срок до семи лет.

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Пост полиции Закарпатской области. Фото: скриншот

Напомним, в Виноградове на Закарпатье произошла стычка между ромами и работниками территориального центра комплектования. Во время конфликта раздавались выстрелы.

Также в Черновицкой области произошел конфликт с участием работников ТЦК СП. Во время стычки военком чуть не вступил в конфликт с женой остановленного им военнообязанного.

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полиция
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ТЦК и СП

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