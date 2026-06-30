Розшук педагога за непройдену ВЛК без повісток незаконний

Військово-лікарська комісія, перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: Українське радіо, УНІАН

Любомир Кучер редактор, юрист

Непройдена військово-лікарська комісія є порушенням військового обліку. За це територіальний центр комплектування може оголосити громадянина у розшук. Але якщо громадянин має відстрочку, наприклад, на час роботи в школі, його не мають права розшукувати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК проти порушників обліку

Територіальний центр комплектування має право застосовувати проти порушників військового обліку різноманітні санкції. Першою із яких є штраф, розмір якого у воєнний час становить мінімум 17 тисяч гривень.

Якщо ж порушник не сплатить штраф вчасно, у визначений законом строк, проти нього будуть застосовані наступні санкції. Це, зокрема, оголошення у розшук.

Громадян, оголошених у розшук, має право затримувати Національна поліція. Це, зокрема, можливо під час перевірки документів групою оповіщення ТЦК.

Розшук при відстрочці незаконний

До юристів звернувся громадянин, який працює у школі. Чоловік має відстрочку за педагогічною посадою.

Громадянин розповів, що ТЦК оголосив його у розшук через непройдену військово-лікарську комісію, і поцікавився, чи законним є такий крок центру комплектування. Юристи пояснили, що у такій ситуації оголошувати чоловіка у розшук не мали права.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Цей розшук незаконний. Якщо не приходила повістка та громадянин не був обмежено придатним, то його не мали права оголошувати в розшук. Окрім того, відповідно до пункту 63 постанови КМУ №560, за наявної відстрочки ТЦК не має права направляти громадянина на медичний огляд".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК можна скасувати через "Резерв+".

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушників військового обліку у розшук. Знятися з розшуку можна дистанційно, через застосунок "Резерв+". Але у деяких випадках все-таки доведеться іти в ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що розшук ТЦК має певний термін дії.

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.