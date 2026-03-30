Главная Мобилизация 17-летние юноши должны стать на воинский учет: в ТЦК назвали сроки

Дата публикации 30 марта 2026 04:30
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: portal.lviv.ua

Несовершеннолетние, которым в этом году исполнится 17 лет, должны стать на воинский учет до 31 июля. Речь идет о юношах 2009 года рождения. Правда, некоторых на учет не возьмут.

Об этом 24 марта сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как стать на воинский учет

Чтобы стать на воинский учет, надо лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства. Также можно воспользоваться онлайн-услугой: пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение "Резерв+".

На учет не берут тех, кто отбывает наказание, а также граждан, к которым применили принудительные меры медицинского характера. За несвоевременную постановку на учет не будут наказывать юношей, которые имели на это уважительные причины.

Что может быть основанием для несвоевременной постановки на учет:

  • заболевание;
  • обстоятельства стихийного характера;
  • пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
  • другие обстоятельства, по которым не удалось пройти идентификацию или лично прийти в ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрея Подика сообщал, что в Украине нет рекламной кампании, призывающей к мобилизации женщин. На улицах появились билборды с надписью "Защита Украины — это женское дело", но служба женщин является добровольной. Никаких законодательных актов об обязательном призыве украинок в армию не принимали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал Юристи.UA писал, что мобилизовать военнообязанных могут только в помещении ТЦК и СП. Во время ВВК мобилизация невозможна. К тому же члены ВВК могут признать гражданина непригодным к службе.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
