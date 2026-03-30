17-річні юнаки мають стати на військовий облік: у ТЦК назвали терміни

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: portal.lviv.ua

Неповнолітні, яким цьогоріч виповниться 17 років, мають стати на військовий облік до 31 липня. Йдеться про юнаків 2009 року народження. Щоправда, декого на облік не візьмуть.

Про це 24 березня повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як стати на військовий облік

Щоб стати на військовий облік, треба особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання. Також можна скористатися онлайн-послугою: пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок "Резерв+".

На облік не беруть тих, хто відбуває покарання, а також громадян, до яких застосували примусові заходи медичного характеру. За несвоєчасну постановку на облік не каратимуть юнаків, які мали на це поважні причини.

Що може бути підставою для невчасної постановки на облік:

захворювання;

обставини стихійного характеру;

перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

інші обставини, через які не вдалося пройти ідентифікацію або особисто прийти до ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрія Подіка повідомляв, що в Україні не має рекламної кампанії, яка закликає до мобілізації жінок. На вулицях з'явилися білборди з написом "Захист України — це жіноча справа", але служба жінок є добровільною. Жодних законодавчих актів щодо обов'язкового призову українок до війська не ухвалювали.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал Юристи.UA писав, що мобілізувати військовозобов'язаних можуть лише у приміщенні ТЦК та СП. Під час ВЛК мобілізація неможлива. До того ж члени ВЛК можуть визнати громадянина непридатним до служби.