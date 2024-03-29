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Какие болезни эндокринной системы освобождают от мобилизации в ВСУ — полный перечень

29 марта 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — с какими болезнями эндокринной системы не берут в ВСУ
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ДОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

С 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВВК пригодными к военной службе, подлежат призыву в ряды ВСУ. В то же время, есть определенный перечень болезней, который освобождает от службы в армии даже в особый период.

Какие заболевания эндокринной системы освобождают от мобилизации, рассказываем далее в материале.

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Перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации, содержится в Приложении 1 приказа Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

В частности, документ определяет, что могут служить основанием для признания непригодности патологии органов эндокринной системы, обменных расстройств и нарушений обмена веществ. Но только в случаях со значительным нарушением функций.

В других случаях военнообязанное лицо признают ограниченно пригодным.

Так, к эндокринным болезням, расстройствам питания и обмену веществ, освобождающих от мобилизации относятся:

  • болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
  • сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
  • патологии других эндокринных желез;
  • истощение вследствие недостаточного питания;
  • ожирение;
  • функциональная гипербилирубинемия;
  • липоматоз и т.д.

Ранее мы сообщали, с какими болезнями глаза освободят от мобилизации в ВСУ.

Напомним, мы писали, какие болезни кожи освобождают от призыва на военную службу.

Также мы информировали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за депрессии.

война
ВСУ
болезнь
мобилизация
ВВК
эндокринная система

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