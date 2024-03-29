Мобилизация в Украине — с какими болезнями эндокринной системы не берут в ВСУ

Какие болезни эндокринной системы освобождают от мобилизации в ВСУ — полный перечень
С 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВВК пригодными к военной службе, подлежат призыву в ряды ВСУ. В то же время, есть определенный перечень болезней, который освобождает от службы в армии даже в особый период.
Какие заболевания эндокринной системы освобождают от мобилизации, рассказываем далее в материале.
Перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации, содержится в Приложении 1 приказа Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
В частности, документ определяет, что могут служить основанием для признания непригодности патологии органов эндокринной системы, обменных расстройств и нарушений обмена веществ. Но только в случаях со значительным нарушением функций.
В других случаях военнообязанное лицо признают ограниченно пригодным.
Так, к эндокринным болезням, расстройствам питания и обмену веществ, освобождающих от мобилизации относятся:
- болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
- сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
- патологии других эндокринных желез;
- истощение вследствие недостаточного питания;
- ожирение;
- функциональная гипербилирубинемия;
- липоматоз и т.д.
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