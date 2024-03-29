Мобилизация в Украине — с какими болезнями эндокринной системы не берут в ВСУ

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ДОТЦК и СП

С 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВВК пригодными к военной службе, подлежат призыву в ряды ВСУ. В то же время, есть определенный перечень болезней, который освобождает от службы в армии даже в особый период.

Какие заболевания эндокринной системы освобождают от мобилизации, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации, содержится в Приложении 1 приказа Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

В частности, документ определяет, что могут служить основанием для признания непригодности патологии органов эндокринной системы, обменных расстройств и нарушений обмена веществ. Но только в случаях со значительным нарушением функций.

В других случаях военнообязанное лицо признают ограниченно пригодным.

Так, к эндокринным болезням, расстройствам питания и обмену веществ, освобождающих от мобилизации относятся:

болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз и т.д.

Ранее мы сообщали, с какими болезнями глаза освободят от мобилизации в ВСУ.

Напомним, мы писали, какие болезни кожи освобождают от призыва на военную службу.

Также мы информировали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за депрессии.