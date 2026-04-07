Бронирование ограниченно годных: когда работодатель имеет такое право

Предприятия, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право бронировать от призыва своих работников. Это право касается даже тех сотрудников, которые имели отмененный ныне статус "ограниченно годный". Пригодность к военной службе никоим образом не влияет на процесс бронирования.

Бронирование от призыва

Бронирование от мобилизации во время действия военного положения рассчитано на отдельную категорию предприятий. Они признаются критически важными для функционирования отечественной экономики.

Такие предприятия могут забронировать всех или часть своих работников. Предприятия, которые относятся к сфере оборонно-промышленного комплекса, могут даже бронировать работников, находящихся в розыске ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли забронировать гражданина, который имел статус "ограниченно годный". Юристы объяснили, что этот процесс является вполне законным и не имеет препятствий.

Ограниченная пригодность не влияет на бронь

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что пригодность работника, которого хотят забронировать, не имеет значения для этого процесса. Так же не влияет и отмена этой категории, ограниченно годных.

Айвазян заверил: "Предприятие может забронировать человека, который ранее был признан ограниченно годным к прохождению военной службы. Для бронирования не имеет значения статус годности к прохождению военной службы".

Важными в этом процессе являются совсем другие данные. Это, в частности, пребывание в розыске и обновление военно-учетных данных.

Согласно действующему законодательству, бронирование от мобилизации на стратегически важных предприятиях не зависит от размера нагрузки того или иного работника. На практике существует фактический предел, которого обычно придерживаются при оформлении брони.

Если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, он не сможет получить бронирование от мобилизации. Даже если предприятие, которое является стратегически важным для украинской экономики, подаст документы на бронирование такого сотрудника, его отклонят.