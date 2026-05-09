Призыв IT-специалистов: какое звание могут получить мобилизованные программисты

Украинская военнослужащая работает за компьютером. Фото иллюстративное: armyinform.com

Военнослужащие, которые имеют опыт работы в IT-сфере, могут работать на должностях по цифровой трансформации армии и получить офицерское звание. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Положение о прохождении военной службы в ВСУ изменились.

Об этом 13 марта сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

На какое звание могут претендовать IT-специалисты

Мобилизованные IT-специалисты могут получить офицерское звание. После отбора на должности специалистов по цифровой трансформации военным, которые служат по мобилизации или призыву, предоставят первичное офицерское офицерское звание "младший лейтенант".

Отбор кандидатов

Отбор на должности IT-специалистов состоит из двух этапов:

в воинской части командиры проводят первичный отбор среди мобилизованных военнослужащих; в Министерстве обороны проверяют документы и соответствие кандидатов требованиям, при необходимости проводят собеседование с представителями Директората цифровой трансформации.

"После успешного отбора военнослужащим присваивается звание младшего лейтенанта, и он назначается на IT-должность", — отметили в оборонном ведомстве.

Читайте также:

Благодаря новым нормам удастся системно привлекать в ряды защитников Украины людей с опытом в IT, инженерии и технологиям, внедрять цифровые решения в армии и усиливать технологическое преимущество Украины на поле боя.

Ранее Министерство обороны запустило развертывание IT-вертикали. На данный момент подбирают кадры и назначают специалистов. В дальнейшем обнародуют вакансии. Целью является создание управляемой системы цифровой трансформации, благодаря которой удастся быстрее запускать новые сервисы и технологии для войска.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что мобилизованный может требовать, чтобы его денежное обеспечение пересмотрели. В частности, это касается выплат за высшее образование или офицерскую должность. Перерасчет — законный процесс.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что военнослужащий может после определенного срока службы уволиться из рядов ВСУ. Такое право есть у тех, кто служит по контракту. Обязательным условием является подача рапорта на увольнение.