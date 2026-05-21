Часть не берет подходящего мобилизованного: нужно обжаловать ВВК

Мобилизированные граждане в учебном центре ВСУ. Фото: Медиацентр

Военно-врачебная комиссия несет ответственность за свои выводы о состоянии здоровья и, соответственно, за вывод о пригодности к военной службе . Бывают случаи, когда гражданин был признан годным, а подразделения ВСУ не принимают такого мобилизованного из-за проблем со здоровьем. В такой ситуации следует обжаловать заключение ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Пригоден, но с болезнью

Мобилизация военнообязанного населения происходит после военно-врачебной комиссии. Именно на результаты ВВК опираются сотрудники ТЦК, принимающие соответствующие решения.

В ходе полномасштабной войны были зафиксированы случаи, когда результаты ВВК в отношении тех или иных граждан оказались неточными или некорректными. Так граждан с проблемами со здоровьем признавали пригодными к военной службе и присылали в подразделения Вооруженных сил Украины.

К юристам обратилась гражданка, мужчину которого мобилизовали, признав годным к военной службе. Но при этом в справке ВВК говорится, что у мобилизованного диагностирована паховая грыжа.

Читайте также:

Бригада не принимает: нужно писать жалобу на решение ВВК

В результате этого, рассказала гражданка, ее мужа не принимает подразделение, куда мобилизованный готов был пойти на службу. Причем причиной отказа является наличие заболевания.

Гражданка поинтересовалась, что ее мужу делать в такой ситуации. Юристы, комментируя эту ситуацию, сочли ее некорректной относительно реального состояния военнообязанного здоровья .

Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул, что после такого диагноза гражданина должны были направить на лечение. Дерий отметил: "Если мужчине не предложили хирургическое лечение, а сразу признали пригодным, то заключение ВВК нужно обжаловать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каковы два варианта досудебного обжалования решения ВВК.

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать в досудебном порядке, причем в двух разных форматах.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как правильно гражданину подать жалобу , если ВВК задерживает решение.

В случае нарушения установленных сроков гражданин имеет право подать жалобу на бездействие областной или штатной военно-врачебной комиссии. В жалобе необходимо указать адресата, фамилию, имя и отчество заявителя, его адрес проживания, электронную почту и контактный номер телефона.