Частина не бере "придатного" мобілізованого: треба оскаржувати ВЛК

Мобілізовані громадяни у навчальному центрі ЗСУ. Фото: Медіацентр

Військово-лікарська комісія несе відповідальність за свої висновки щодо стану здоров’я і, відповідно, за висновок щодо придатності до військової служби. Бувають випадки, коли громадянин був визнаний придатним, а підрозділи ЗСУ не приймають такого мобілізованого через проблеми зі здоров’ям. У такій ситуації потрібно оскаржувати висновок ВЛК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Придатний, але з хворобою

Мобілізація військовозобов’язаного населення відбувається після військово-лікарської комісії. Саме на результати ВЛК спираються співробітники ТЦК, які ухвалюють відповідні рішення.

Під час повномасштабної війни були зафіксовані випадки, коли результати ВЛК щодо тих чи інших громадян виявилися неточними чи некоректними. Так, громадян з проблемами зі здоров’ям визнавали придатними до військової служби і надсилали в підрозділи Збройних сил України.

До юристів звернулася громадянка, чоловіка якого мобілізували, визнавши придатним до військової служби. Але при цьому у довідці ВЛК йдеться про те, що у мобілізованого діагностована пахова грижа.

Бригада не приймає: треба писати скаргу на рішення ВЛК

Внаслідок цього, розповіла громадянка, її чоловіка не приймає підрозділ, куди мобілізований готовий був піти на службу. Причому причиною відмови є саме наявність захворювання.

Громадянка поцікавилася, що її чоловіку робити у такій ситуації. Юристи, коментуючи цю ситуацію, визнали її некоректною щодо реального стану здоров’я військовозобов’язаного.

Так, юрист Владислав Дерій підкреслив, що після такого діагнозу громадянина мали направити на лікування. Дерій зазначив: "Якщо чоловіку не запропонували хірургічне лікування, а відразу визнали придатним, то висновок ВЛК потрібно оскаржувати".

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Це можна зробити у досудовому порядку, причому у двох різних форматах.

У разі порушення встановлених термінів громадянин має право подати скаргу на бездіяльність обласної або штатної військово-лікарської комісії.У скарзі необхідно зазначити адресата, прізвище, ім'я та по батькові заявника, його адресу проживання, електронну пошту та контактний номер телефону.