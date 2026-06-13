Часть не сдает документы для увольнения: законно ли это

Военнослужащие ВСУ. Фото: 103-я бригада ТрО

Для увольнения из Вооруженных сил Украины военнослужащий должен предоставить командованию воинской части рапорт и документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие право на увольнение. Вместе с тем, в воинской части имеют право отказать в увольнении. При этом вернуть копии документов военнослужащий вряд ли сможет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии

Военнослужащие имеют право уволиться из Вооруженных сил Украины . Это право имеют все военные, независимо от формата службы: и контрактники, и мобилизованные граждане.

Право на увольнение предоставляется в том случае, когда военнослужащий имеет законное основание для такого шага. Это основание должно быть определено в законодательстве и подтверждено документально.

Для увольнения из армии военнослужащий должен предоставить соответствующий пакет документов командованию своей воинской части. После этого в установленный законом срок командование должно принять соответствующее решение об удовлетворении рапорта об увольнении или аргументированном отказе.

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Нотариально заверенные копии документов могут и не вернуть после отказа в увольнении

К юристам обратился военнослужащий, подавший рапорт и документы на увольнение по семейным обстоятельствам. Рапорт отклонили, но при этом заверенные нотариусом копии документов также не возвращают военному.

Гражданин поинтересовался, законна ли такая практика воинской части и как поступить в такой ситуации. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "После подачи рапорта вместе с приложениями эти документы фактически стали частью материалов рассмотрения рапорта. Если нотариально заверенные копии документов подавались именно как приложения к рапорту, воинская часть может считать, что они уже являются частью служебных материалов и должны храниться в деле".

Айвазян признал: "Поэтому требование просто вернуть все нотариально заверенные копии может быть проблематичным. Формально часть может отказать в возврате, поскольку эти копии были использованы для рассмотрения рапорта и подтверждали обстоятельства, на которые Вы ссылались при увольнении по семейным обстоятельствам".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одним из таких оснований является достижение предельного возраста.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что офицер имеет право уволиться из ВСУ после завершения контракта.

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры. Но после увольнения этого человека могут мобилизовать в ряды ВСУ.