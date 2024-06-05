Мобилизация в Украине 2024 — могут ли призвать в армию сразу после ВВК

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Иллюстративное фото: google.com

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу еще 18 мая, повлиял на всех военнообязанных граждан. В частности, на тех, кто признан военно-врачебной комиссией ограничено пригодным. Такие лица обязаны пройти повторно медосмотр в течение 9 месяцев.

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Однако, если человек прошел ВВК и был признан годным к военной службе, сколько у него есть времени до призыва и могут ли мобилизовать в армию сразу, рассказываем далее в материале.

Так, в Минобороны неоднократно отмечали, что явка в ТЦК и СП не означает мобилизацию и мгновенную отправку на фронт. Прежде всего, человек должен обновить свои военно-учетные данные. После его могут направить на прохождение ВВК.

Военно-врачебную комиссию можно проходить в ТЦК, больницах, госпиталях и государственных медицинских учреждениях, где организована работа комиссии.

Сейчас, согласно приказу Минобороны об изменениях в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (№ 262 от 27 апреля 2024 г.), медосмотры должны продолжаться не более 14 дней в случае дополнительных медицинских обследований), и решения ВВК должны выдаваться человеку под подпись на руки.

Однако, как отмечают в ТЦК и СП, на практике этот срок может оказаться значительно длиннее и не всегда зависит от медкомиссий.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Как рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в интервью изданию Hromadske, во время действия правого режима военного положения военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию не менее одного раза в год.

"По результатам ВВК человек либо получит отсрочку от мобилизации, либо будет признан пригодным или непригодным для прохождения военной службы. Этот статус и повлияет на возможность дальнейшей мобилизации, но не означает немедленность. Пройдя ВВК, военнообязанный не обязательно моментально получает ту самую "боевую" повестку", — подчеркнул Павел Литвин.

Кого могут мобилизовать сразу после ВВК? Как ранее рассказывали представители ВСУ, военнообязанного мужчину могут сразу после ВВК мобилизовать и направить в учебный центр, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой сейчас нуждается армия.

Таким образом, сроки и вероятность дальнейшей мобилизации после прохождения ВВК для каждого лица будут определяться в зависимости от его военно-учетной специальности и потребности в этой специальности в войсках в настоящее время.

Ранее мы сообщали, что в июне будут действовать новые правила ВВК.

Напомним, мы писали, как можно оспорить решение ВВК.

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