Мобилизация в Украине — при каких условиях женщины могут уволиться со службы в ВСУ

При каких условиях женщины могут уволиться со службы в армии
По состоянию на начало января 2024 года количество женщин в армии составило около 70 тысяч. Законодательство Украины предусматривает только добровольное их вступление в ряды ВСУ, но существует вопрос, как уволиться со службы.
Ответ на это дал "24 Канал".
При каких условиях женщины могут уволиться из рядов ВСУ
Женщина имеет право на увольнение со службы в двух случаях: в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.
Также канал указал, какие категории граждан Украины не подлежат мобилизации. В частности, к ним относятся:
- жена, если оба супруга являются военнослужащими и имеют ребенка до 18 лет;
- женщины и мужчины, воспитывающие трех или более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по уплате алиментов более трех месяцев);
- лица, непригодные к службе по состоянию здоровья или возрасту;
- женщины и мужчины, которые являются единственными опекунами ребенка до 18 лет из-за смерти, лишения родительских прав второго родителя, его исчезновение без вести или заключения;
- опекуны и приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или взрослого ребенка с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины, которые ухаживают за ребенком до 18 лет с тяжелыми заболеваниями, такими как поражение нервной системы, онкологические заболевания, врожденные пороки, паралич, психические расстройства, сахарный диабет I типа, тяжелые почечные заболевания;
- усыновители, которые занимаются ребенком-сиротой до 18 лет;
- лица, у которых супруги имеют инвалидность I или II группы, или III группу при определенных условиях (например, потери конечностей, органов, наличия онкологических заболеваний или психических расстройств);
- те, у кого один из родителей или родителей мужа или жены имеют инвалидность I или II группы, если нет других лиц, которые могут обеспечить уход;
- лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время АТО или военных действий в период военного положения;
- граждане, родственникам которых присвоено звание "Герой Украины".
Напомним, недавно украинский волонтер Мария Берлинская заявила, что в Украине нужна мобилизация женщин. Она убеждена, что необходимо подготовить к войне все общество.
В понедельник, 4 ноября, ее заявление поддержала народный депутат Украины Марианна Безугла. По ее словам, мобилизация женщин будет означать меньшую мобилизацию мужчин. Более того, нардеп заявила,что подавала соответствующие поправки к законам.
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