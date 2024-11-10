Мобилизация в Украине — при каких условиях женщины могут уволиться со службы в ВСУ

Женщины в ВСУ. Фото: "Вечерний Киев"

По состоянию на начало января 2024 года количество женщин в армии составило около 70 тысяч. Законодательство Украины предусматривает только добровольное их вступление в ряды ВСУ, но существует вопрос, как уволиться со службы.

Ответ на это дал "24 Канал".

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Женщина имеет право на увольнение со службы в двух случаях: в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Также канал указал, какие категории граждан Украины не подлежат мобилизации. В частности, к ним относятся:

жена, если оба супруга являются военнослужащими и имеют ребенка до 18 лет;

женщины и мужчины, воспитывающие трех или более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по уплате алиментов более трех месяцев);

лица, непригодные к службе по состоянию здоровья или возрасту;

женщины и мужчины, которые являются единственными опекунами ребенка до 18 лет из-за смерти, лишения родительских прав второго родителя, его исчезновение без вести или заключения;

опекуны и приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или взрослого ребенка с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, которые ухаживают за ребенком до 18 лет с тяжелыми заболеваниями, такими как поражение нервной системы, онкологические заболевания, врожденные пороки, паралич, психические расстройства, сахарный диабет I типа, тяжелые почечные заболевания;

усыновители, которые занимаются ребенком-сиротой до 18 лет;

лица, у которых супруги имеют инвалидность I или II группы, или III группу при определенных условиях (например, потери конечностей, органов, наличия онкологических заболеваний или психических расстройств);

те, у кого один из родителей или родителей мужа или жены имеют инвалидность I или II группы, если нет других лиц, которые могут обеспечить уход;

лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время АТО или военных действий в период военного положения;

граждане, родственникам которых присвоено звание "Герой Украины".

Напомним, недавно украинский волонтер Мария Берлинская заявила, что в Украине нужна мобилизация женщин. Она убеждена, что необходимо подготовить к войне все общество.

В понедельник, 4 ноября, ее заявление поддержала народный депутат Украины Марианна Безугла. По ее словам, мобилизация женщин будет означать меньшую мобилизацию мужчин. Более того, нардеп заявила,что подавала соответствующие поправки к законам.