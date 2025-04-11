Увольнение из ВСУ по уходу — новый документ для оформления

Украинский военный. Фото: "Азов"

Министерство обороны Украины ввело новый документ, который должен предоставить военнослужащий, который хочет уволиться из рядов ВСУ. Этот документ нужен в случае увольнения для ухода за близкими родственником.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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Одним из оснований для увольнения военнослужащего из Вооруженных сил Украины является уход за близкими родственниками.

Оформление такой процедуры увольнения связано с предоставлением ряда важных документов.

Это, прежде всего, заключение врачебно-консультативной или медико-социальной экспертной комиссии о необходимости ухода для того или иного родственника военнослужащего.

Новый документ от ТЦК

Кроме того, Министерство обороны Украины ввело новый документ, без которого увольнение из рядов Вооруженных сил Украины невозможно.

Этот документ — Акт обследования семейного положения военнослужащего.

Акт создается для того, чтобы определить наличие или отсутствие у лица, нуждающегося в уходе, других близких родственников. Если таких родственников нет, то в Акте это будет отражено — и таким образом военнослужащий получит право на увольнение.

Напомним, мы ранее писали о том, какие причины для увольнения из Вооруженных сил Украины являются действующими в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, может ли жена уволиться из ВСУ, если ее муж тоже является военнослужащим.