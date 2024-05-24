Мобилизация в Украине — какие документы нужно носить с собой военнообязанным

Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. В этот период военнообязанным мужчинам могут вручать повестки в любом общественном месте. Поэтому гражданам нужно носить с собой определенные документы.

Об этом рассказали на официальной странице социальной сети Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Так, отмечается, что у каждого гражданина Украины, имеющего статус военнообязанного, резервиста или призывника должны быть постоянно такие документы:

приписное удостоверение;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного (в зависимости от отношения к военной службе).

"При этом важно иметь информацию об обновлении данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦПАУ, или информация из реестра Оберіг в приложении "Резерв+", — говорится в сообщении ТЦК.

Кроме этого важно отметить, что во время военного положения каждый украинец должен иметь при себе паспорт гражданина Украины.

В ТЦК добавили, что актуализировать свои данные можно любым способом как через ЦПАУ, так и через приложение "Резерв+".

"Если в выписке не отображается VIN-код (21 цифра), то необходимо обращаться исключительно в ТЦК и СП для уточнения информации", — добавили в ТЦК.

Ранее мы писали, в ТЦК разъяснили, что означают статусы в карточке военнообязанного.

Напомним, мы сообщали, необходимо ли иметь военный билет, чтобы получить водительское удостоверение.

Также мы информировали, что такое ВИН-код, для чего он необходим военнообязанным мужчинам, кому и как получить.