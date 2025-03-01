Могут ли мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Руслан Богдан/21 ОМБр

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Также добровольцы могут подписать контракт с ВСУ, чтобы присоединиться к защите страны от российских оккупантов.

Можно ли мобилизовать иностранного гражданина, у которого есть вид на жительство в Украине, рассказала партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк в комментарии "Факти ICTV".

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Правовед отметила, ст. 1 ч. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что конституционной обязанностью граждан Украины является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов.

В то же время ч. 6 этой же статьи определяет, что воинская обязанность не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине.

То есть иностранец, который имеет вид на жительство в Украине, но не имеет украинского гражданства, не может быть мобилизован без добровольного согласия.

Согласно вышеупомянутому закону, иностранцы и лица без гражданства могут быть приняты на военную службу только по контракту.

А в сентябре 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон №12023, согласно которому иностранцы и лица без гражданства получили возможность проходить военную службу по контракту на должностях офицерского состава в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины. Напомним, что ранее для них были доступны только должности рядового, сержантского и старшинского состава.

Адаптационный курс мобилизованных перед отправкой на фронт. Фото: Виталий Павленко/АрміяInform

Контракт для иностранцев — кто и как может подписать

Если иностранцы и лица без гражданства хотят присоединиться к ВСУ, то для принятия на военную службу им необходимо обратиться в ТЦК по месту жительства.

Для подписания контракта лица должны соответствовать определенным критериям, в частности:

не иметь судимости;

подходить по возрасту;

быть пригодными по состоянию здоровья;

иметь достаточный уровень физической подготовки;

пройти профессионально-психологический отбор.

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