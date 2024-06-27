Обжалование решения военно-врачебной комиссии, какие основания существуют

Прохождение ВВК. Фото: dialog.ua

Существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

Об этом рассказала юрист Хмельницкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Татьяна Главацкая.

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Обжалование решения ВВК

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать то решение, которое вынесла в отношении его персоны военно-врачебная комиссия.

Первым этапом может стать повторная комиссия по этой же ВВК, а последней инстанцией является суд, куда гражданин может обратиться после решения центральной военно-врачебной комиссии.

Основания для обжалования

По словам юриста, существует три основания для того, чтобы обжаловать решение военной врачебной комиссии.

Это:

наличие или отсутствие заболевания, установленных врачом не той специализации;

избрание не той степени нарушения функций организма вследствие болезни (в соответствии с расписанием болезней, состояний и физических недостатков);

ситуация, когда ВВК не индивидуализировала (не отличила) такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления воинских обязанностей.

Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно пригодных".

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии по состоянию военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.