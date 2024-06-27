Обжалование решения военно-врачебной комиссии, какие основания существуют

Три основания для обжалования ВВК — советы юристов
Существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.
Об этом рассказала юрист Хмельницкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Татьяна Главацкая.
Обжалование решения ВВК
Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать то решение, которое вынесла в отношении его персоны военно-врачебная комиссия.
Первым этапом может стать повторная комиссия по этой же ВВК, а последней инстанцией является суд, куда гражданин может обратиться после решения центральной военно-врачебной комиссии.
Основания для обжалования
По словам юриста, существует три основания для того, чтобы обжаловать решение военной врачебной комиссии.
Это:
- наличие или отсутствие заболевания, установленных врачом не той специализации;
- избрание не той степени нарушения функций организма вследствие болезни (в соответствии с расписанием болезней, состояний и физических недостатков);
- ситуация, когда ВВК не индивидуализировала (не отличила) такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления воинских обязанностей.
Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно пригодных".
Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии по состоянию военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.
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