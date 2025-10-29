Видео
Видео

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Отсрочка через ЦПАУ — продлят ли автоматически

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 12:20
обновлено: 10:44
Отсрочка, оформленная в ЦПАУ - когда продлят автоматически
Оформление документов в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

В ноябре в процессе продления отсрочек от мобилизации произойдут изменения. Если военнообязанный гражданин оформлял отсрочку через ЦПАУ, ему, возможно, придется посетить Центр предоставления административных услуг еще раз.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменения в процессе продления отсрочки

С ноября несколько меняется процесс оформления и продления отсрочек от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который оформлял свою отсрочку через ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг).

Мужчина поинтересовался, продлят ли ее автоматически — нужно ли будет посетить ЦПАУ снова.

"Пока неизвестно, какой именно будет процедура продления отсрочек именно по Вашему основанию", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли снова идти в ЦПАУ

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, что делать в такой ситуации военнообязанному гражданину.

"Если в конце октября Вы не получите уведомление об автоматическом продлении отсрочки, то лучше обратитесь в ЦПАУ", — подчеркнул юрист.

Дерий добавил, что во время визита в ЦПАУ стоит повторно подать документы.

Напомним, мы ранее писали о том, какие отсрочки от мобилизации можно оформить в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, когда продление отсрочки для ухода невозможно на законных основаниях.

административные услуги ЦПАУ мобилизация отсрочка военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
