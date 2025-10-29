Отсрочка, оформленная в ЦПАУ - когда продлят автоматически

Оформление документов в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

В ноябре в процессе продления отсрочек от мобилизации произойдут изменения. Если военнообязанный гражданин оформлял отсрочку через ЦПАУ, ему, возможно, придется посетить Центр предоставления административных услуг еще раз.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменения в процессе продления отсрочки

С ноября несколько меняется процесс оформления и продления отсрочек от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который оформлял свою отсрочку через ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг).

Мужчина поинтересовался, продлят ли ее автоматически — нужно ли будет посетить ЦПАУ снова.

"Пока неизвестно, какой именно будет процедура продления отсрочек именно по Вашему основанию", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли снова идти в ЦПАУ

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, что делать в такой ситуации военнообязанному гражданину.

"Если в конце октября Вы не получите уведомление об автоматическом продлении отсрочки, то лучше обратитесь в ЦПАУ", — подчеркнул юрист.

Дерий добавил, что во время визита в ЦПАУ стоит повторно подать документы.

