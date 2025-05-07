Выезд за границу в мае 2025 — выпустят ли забронированных мужчин из Украины

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд за границу без уважительных оснований, предусмотренных законом. Одним из таких оснований может быть отсрочка от призыва на военную службу.

Может ли выехать из страны военнообязанный мужчина, который получил бронь от мобилизации, рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "Факты ICTV".

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Что означает бронь от мобилизации

Бронирование — это та самая отсрочка, которая предоставляется на определенный период времени работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, являющихся критически важными для обеспечения обороноспособности государства.

Порядок бронирования военнообязанных регламентирует постановление Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года.

Выпустят ли забронированного мужчину за границу

Адвокат отметила, что мужчины, которые получили бронь от мобилизации, имеют право пересекать границу в условиях военного положения, но исключительно с целью командировки.

Также важно то, что после окончания срока командировки, который прописывается в приказе на командировку, лицо обязано вернуться в Украину.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Документы, которые нужно иметь мужчине для выезда за границу в командировку

Военнообязанный мужчина, который выезжает из Украины в командировку, обязательно должен иметь:

паспорт гражданина Украины;

заграничный паспорт;

военно-учетный документ, в котором будет указано, что мужчина имеет бронирование (то есть наличие основания для отсрочки от мобилизации);

документы, подтверждающие цель командировки.

Ранее мы писали, какие существуют требования к военно-учетному документу для выезда из Украины.

Напомним, мы сообщали, имеют ли право выехать из Украины мужчины, снятые с учета.

Также мы информировали, какие необходимы документы военнообязанному для сопровождения лица с инвалидностью за границу.