Мобилизация в Украине 2025 — дадут ли отсрочку из-за беременности жены

Отсрочка из-за беременности жены. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за войны, которую против нашей страны начала россия. В этот период военнообязанные мужчины могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время определенные категории имеют право на отсрочку.

Является ли основанием для отсрочки от мобилизации беременность жены, пишут специалисты юридической компании Inseinin.

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В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", среди оснований для получения отсрочки от призыва есть семейные обстоятельства.

Однако пункт о беременности жены отсутствует. То есть, это не является основанием для освобождения от мобилизации. Даже если женщина беременна двойней.

В то же время есть другая норма — "необходимость постоянного постороннего ухода". Такое основание предоставляет отсрочку на весь период этого ухода.

Соответственно, если беременность жены проходит с осложнениями или сопровождается состояниями, требующими постоянного ухода, муж может претендовать на отсрочку.

Основанием для отсрочки может быть:

если жена имеет серьезные медицинские осложнения и нуждается в постоянном уходе;

если в семье уже есть несовершеннолетние дети, которые нуждаются в уходе.

В таком случае военнообязанному следует подать заявление на отсрочку с соответствующими медицинскими справками и другими документами, подтверждающими состояние.

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