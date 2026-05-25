Инвалидность жены: уволиться из ВСУ можно, но есть условие

Военнослужащие ВСУ. Фото: 22 ОМБр

Военнослужащий может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины при наличии у жены инвалидности. Это может быть, например, инвалидность, связанная с онкологическим заболеванием. Но для этого нужно, чтобы в соответствующих медицинских документах этой гражданке указали необходимость постороннего ухода.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии

Военнослужащие имеют право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины. Это право гарантируется даже во время особого периода (военного положения и полномасштабной войны).

Но уволиться из армии по собственному желанию невозможно. Нужно иметь соответствующие, определенные в законодательстве, причины для увольнения.

Одной из таких причин может быть состояние здоровья. Это касается как самого военнослужащего, так и членов его семьи.

Читайте также:

Когда инвалидности жены недостаточно

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в ВСУ. Он рассказал о том, что его жена получила вторую группу инвалидности (из-за онкологического заболевания), но без постоянного ухода.

Гражданин поинтересовался, может ли он получить право на увольнение из армии по этому основанию. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил: "На увольнение из ВСУ подпадает ІІ группа инвалидности с потребностью в постороннем постоянном уходе".

Айвазян объяснил, как жена может получить заключение о необходимости в постороннем уходе. Юрист подчеркнул: "Потребность человека в постоянном постороннем уходе могут установить двумя путями, в зависимости от ситуации. Это решение должны принять или экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица, или врачебно-консультативные комиссии".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие документы нужны для увольнения из ВСУ.

Военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также нужно предоставить нотариальные копии документов, подтверждающих право на увольнение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одним из таких оснований является достижение предельного возраста.