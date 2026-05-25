Головна Мобілізація Інвалідність дружини: звільнитися із ЗСУ можна, але є умова

Дата публікації: 25 травня 2026 20:00
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 22 ОМБр

Військовослужбовець може звільнитися з лав Збройних сил України за наявності у дружини інвалідності. Це може бути, наприклад, інвалідність, пов’язана з онкологічним захворюванням. Але для цього потрібно, щоб у відповідних медичних документах цій громадянці вказали необхідність стороннього догляду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії

Військовослужбовці мають право звільнитися з лав Збройних сил України. Це право гарантується навіть під час особливого періоду (воєнного стану і повномасштабної війни).

Але звільнитися з армії за власним бажанням неможливо. Потрібно мати відповідні, визначені у законодавстві, причини для звільнення.

Однією із таких причин може бути стан здоров’я. Це стосується як самого військовослужбовця, так і членів його родини.

Коли інвалідності дружини недостатньо

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в ЗСУ. Він розповів про те, що його дружина отримала другу групу інвалідності (через онкологічне захворювання), але без постійного догляду.

Громадянин поцікавився, чи може він отримати право на звільнення з армії за цією підставою. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "На звільнення з ЗСУ підпадає ІІ група інвалідності із потребою у сторонньому постійному догляді".

Айвазян пояснив, як дружина може отримати висновок про потребу у сторонньому догляді. Юрист підкреслив: "Потребу людини в постійному сторонньому догляді можуть встановити двома шляхами, залежно від ситуації. Це рішення мають ухвалити або експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або лікарсько-консультативні комісії".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які документи потрібні для звільнення із ЗСУ.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

В Україні навіть під час воєнного стану деякі військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися зі служби за наявності певних підстав та обставин. Однією із таких підстав є досягнення граничного віку.

ЗСУ інвалідність звільнення з армії
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
