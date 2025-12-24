Исключение с учета во времена СССР - как подтвердить исключение советскими документами

Гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Если гражданин был исключен из воинского учета еще в советское время, ему нужно подтвердить этот факт сейчас. Для этого теоретически стоит начать с общения с территориальным центром комплектования.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обращение в ТЦК или суд

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета по состоянию здоровья еще до провозглашения независимости Украины и имеет соответствующие документы.

Мужчина поинтересовался, как ему доказать факт исключения для ТЦК.

"Сначала надо попробовать направить в ТЦК официальное обращение по почте с описью вложения и бумажным уведомлением о вручении", — пояснил в ответе гражданину юрист Андрей Брылев.

Если это не поможет, следующим шагом, подчеркнул юрист, станет обращение в суд с иском об обязательстве совершить определенные действия.

Без суда не обойтись

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, считает ситуацию с досудебным урегулированием этого вопроса маловероятной.

"Вряд ли Вам удастся внести изменения в Реестр без подачи искового заявления в суд. К сожалению, такая практика по состоянию на сегодня", — признал юрист.

Айвазян добавил, что гражданину в любом случае необходимо сначала обратиться с заявлением в ТЦК о внесении данных об исключении с учета в реестр "Оберіг".

"А после того, как получите отказ, стоит обращаться в административный суд", — резюмировал адвокат.

