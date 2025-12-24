Відео
Виключений з обліку ще в часи СРСР — що робити

Виключений з обліку ще в часи СРСР — що робити

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 20:00
Виключення з обліку в часи СРСР- як підтвердити виключення радянськими документами
Громадянин у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо громадянин був виключений з військового обліку ще за радянських часів, йому потрібно підтвердити цей факт нині. Для цього теоретично варто розпочати зі спілкування з територіальним центром комплектування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Звернення до ТЦК чи суд

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку за станом здоров’я ще до проголошення незалежності України і має відповідні документи.

Чоловік поцікавився, як йому довести факт виключення для ТЦК.

"Спочатку треба спробувати направити до ТЦК офіційне звернення поштою з описом вкладення та паперовим повідомленням про вручення", — пояснив у відповіді громадянину юрист Андрій Брильов.

Якщо це не допоможе, наступним кроком, підкреслив юрист, стане звернення до суду з позовом про зобов'язання вчинити певні дії.

Без суду не обійтись

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, вважає ситуацію із досудовим урегулюванням цього питання малоімовірною.

"Навряд чи Вам вдасться внести зміни до Реєстру без подання позовної заяви до суду. На жаль, така практики станом на сьогодні", — визнав юрист.

Айвазян додав, що громадянину у будь-якому випадку необхідно спочатку звернутися із заявою до ТЦК про внесення даних щодо виключення з обліку в реєстр "Оберіг".

"А після того, як отримаєте відмову, варто звертатися до адміністративного суду", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є підстави для виключення з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть поновити виключених з військового обліку.

суд СРСР військовий облік ТЦК та СП заява
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
