Бронирование от мобилизации - нужно ли его отменять для исключения с учета

Исключение из учета — надо ли сначала отменить бронь
Если гражданин по итогам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Если же такое лицо имело бронирование от мобилизации, то эту бронь следует отменить перед исключением с учета.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Документы для исключенного с учета
Граждане, которые по итогам военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе, должны быть исключены с воинского учета.
К юристам обратился гражданин, которого должны исключить с воинского учета.
Мужчина поинтересовался, какие документы нужны для того, чтобы иметь подтверждение об исключении — и нужно ли сначала отменить имеющееся бронирование от мобилизации.
"Свидетельства о болезни и отметки в е-ВУД вполне достаточно",— заверил гражданина в комментарии адвокат Юрий Айвазян.
Сначала — отмена брони
Юрист также разъяснил ситуацию с бронированием и исключением из воинского учета.
"Да, после аннулирования брони в ТЦК должны исключить с воинского учета", — отметил Айвазян.
Поэтому гражданину, который был признан непригодным к воинскому учету, следует подать заявление об отмене бронирования. Мобилизация ему в такой ситуации не грозит.
