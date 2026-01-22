Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Исключение из учета — надо ли сначала отменить бронь

Исключение из учета — надо ли сначала отменить бронь

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 15:25
Бронирование от мобилизации - нужно ли его отменять для исключения с учета
Граждане решают вопросы воинского учета в ТЦК. Фото: "Трибуна Бровари"

Если гражданин по итогам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Если же такое лицо имело бронирование от мобилизации, то эту бронь следует отменить перед исключением с учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Документы для исключенного с учета

Граждане, которые по итогам военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе, должны быть исключены с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, которого должны исключить с воинского учета.

Мужчина поинтересовался, какие документы нужны для того, чтобы иметь подтверждение об исключении — и нужно ли сначала отменить имеющееся бронирование от мобилизации.

"Свидетельства о болезни и отметки в е-ВУД вполне достаточно",— заверил гражданина в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Сначала — отмена брони

Юрист также разъяснил ситуацию с бронированием и исключением из воинского учета.

"Да, после аннулирования брони в ТЦК должны исключить с воинского учета", — отметил Айвазян.

Поэтому гражданину, который был признан непригодным к воинскому учету, следует подать заявление об отмене бронирования. Мобилизация ему в такой ситуации не грозит.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы основные причины исключения гражданина с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, почему часть из исключенных из воинского учета снова появилась в реестрах.

военный учет бронирование ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации