Бронирование от мобилизации - нужно ли его отменять для исключения с учета

Граждане решают вопросы воинского учета в ТЦК.

Если гражданин по итогам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Если же такое лицо имело бронирование от мобилизации, то эту бронь следует отменить перед исключением с учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Документы для исключенного с учета

Граждане, которые по итогам военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе, должны быть исключены с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, которого должны исключить с воинского учета.

Мужчина поинтересовался, какие документы нужны для того, чтобы иметь подтверждение об исключении — и нужно ли сначала отменить имеющееся бронирование от мобилизации.

"Свидетельства о болезни и отметки в е-ВУД вполне достаточно",— заверил гражданина в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Сначала — отмена брони

Юрист также разъяснил ситуацию с бронированием и исключением из воинского учета.

"Да, после аннулирования брони в ТЦК должны исключить с воинского учета", — отметил Айвазян.

Поэтому гражданину, который был признан непригодным к воинскому учету, следует подать заявление об отмене бронирования. Мобилизация ему в такой ситуации не грозит.

