Україна
Виключення з обліку — чи треба спочатку скасувати бронь

Виключення з обліку — чи треба спочатку скасувати бронь

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:25
Бронювання від мобілізації - чи треба його скасовувати для виключення з обліку
Громадяни вирішують питання військового обліку в ТЦК. Фото: "Трибуна Бровари"

Якщо громадянин за підсумками військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку. Якщо ж така особа мала бронювання від мобілізації, то цю бронь варто скасувати перед виключенням з обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Документи для виключеного з обліку

Громадяни, які за підсумками військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби, мають бути виключені з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, якого мають виключити з військового обліку.

Чоловік поцікавився, які документи потрібні для того, аби мати підтвердження про виключення — і чи потрібно спочатку скасувати наявне бронювання від мобілізації.

"Свідоцтва про хворобу і позначки у е-ВОД цілком достатньо", — запевнив громадянина у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Спочатку — скасування броні

Юрист також роз’яснив ситуацію із бронюванням та виключенням з військового обліку.

"Так, після анулювання броні в ТЦК повинні виключити з військового обліку", — зазначив Айвазян.

Тож громадянину, який був визнаний непридатним до військового обліку, варто подати заяву про скасування бронювання. Мобілізація йому у такій ситуації не загрожує.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є основні причини виключення громадянина з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чому частина із виключених з військового обліку знову з’явилася у реєстрах.

військовий облік бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Автор:
Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
