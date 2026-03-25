Притула оценил возможность мобилизации старшего сына

Волонтер и шоумен Сергей Притула.

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула прокомментировал тему возможной мобилизации своего старшего сына. Речь идет о 17-летнем Дмитрии. По словам Притулы, он не исключает такого сценария в будущем.

При этом вопрос уже обсуждался внутри семьи, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Культура".

Сын Притулы помогает армии

Украинский шоумен и волонтер отметил, что его сын интересуется технологиями и уже имеет практический опыт. Во время каникул Дмитрий помогал в работе фонда, занимаясь прошивкой дронов. Он умеет работать с техникой и разбираться в сложных процессах. Это направление, по словам волонтера, вызывает у него интерес.

В то же время Сергей Притула подчеркнул, что на данном этапе приоритетом остается учеба. Дмитрий является студентом первого курса Киевского политехнического института. Окончательное решение о дальнейшем пути он должен принять самостоятельно. Отец поддерживает право сына на собственный выбор.

"Я разговариваю с ним об этом. У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд, где он занимался прошивкой дронов", — объяснил Притула.

Напомним, украинские военнослужащие с инвалидностью могут дистанционно ее подтверждать даже из-за границы.

Мобилизованные на полтора года украинские офицеры не смогут покинуть войско до окончания войны с Россией.