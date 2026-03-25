Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Притула оценил возможность мобилизации старшего сына

Притула оценил возможность мобилизации старшего сына

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 04:30
Притула оценил возможность мобилизации старшего сына
Волонтер и шоумен Сергей Притула. Фото: УНИАН

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула прокомментировал тему возможной мобилизации своего старшего сына. Речь идет о 17-летнем Дмитрии. По словам Притулы, он не исключает такого сценария в будущем.

При этом вопрос уже обсуждался внутри семьи, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Культура".

Читайте также:

Украинский шоумен и волонтер отметил, что его сын интересуется технологиями и уже имеет практический опыт. Во время каникул Дмитрий помогал в работе фонда, занимаясь прошивкой дронов. Он умеет работать с техникой и разбираться в сложных процессах. Это направление, по словам волонтера, вызывает у него интерес. 

Волонтер Сергей Притула и фехтовальщица Ольга Харлан
Сергей Притула и Ольга Харлан. Фото: instagram.com/siriy_ua/

В то же время Сергей Притула подчеркнул, что на данном этапе приоритетом остается учеба. Дмитрий является студентом первого курса Киевского политехнического института. Окончательное решение о дальнейшем пути он должен принять самостоятельно. Отец поддерживает право сына на собственный выбор.

"Я разговариваю с ним об этом. У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд, где он занимался прошивкой дронов", — объяснил Притула. 

Напомним, украинские военнослужащие с инвалидностью могут дистанционно ее подтверждать даже из-за границы. 

Мобилизованные на полтора года украинские офицеры не смогут покинуть войско до окончания войны с Россией. 

Ваша пробная версия Premium закончилась

Сергей Притула мобилизация волонтеры война в Украине волонтерство
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации