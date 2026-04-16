Из армии на военную кафедру и наоборот: права военнослужащего

Обучение студентов на военной кафедре. Фото: dpu.edu.ua

Военнослужащий, который проходит службу в Вооруженных силах Украины, имеет право поступить на обучение на военную кафедру. А студент, который учится на военной кафедре, может подписать контракт на службу в ВСУ. Но в обоих случаях граждане должны учитывать нюансы процессов, а военный должен получить разрешение командира.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военная кафедра и военная служба

Часть студентов во время обучения в высшем учебном заведении имеет право пройти курс военной подготовки. Этот курс организован и проводится при военной кафедре.

Военная кафедра является структурным подразделением учреждения высшего образования. На военной кафедре готовят офицеров запаса.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли во время обучения на военной кафедре подписать контракт на военную службу. А также, может ли действующий военнослужащий пойти учиться на военную кафедру.

Военный имеет право поступить на военную кафедру

Юристы объяснили, что такие возможности законодательство гражданам предоставляет. Но в каждом случае есть свои нюансы, которые стоит учитывать.

Так, отметил юрист Владислав Дерий, подписание контракта с ВСУ во время обучения возможно. Дерий отметил при этом: "В таком случае Ваше обучение будет приостановлено до окончания военной службы".

Так же, подчеркнул юрист, можно и попробовать поступить на обучение на военной кафедре во время службы в ВСУ. Владислав Дерий объяснил, о каком нюансе идет речь: "Это возможно, если позволит командир и это не будет препятствовать выполнению обязанностей военной службы".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какой статус предоставляется студентам после окончания военной кафедры.

Граждане, которые учатся на военной кафедре, после завершения обучения получают статус "военнообязанный". Это происходит даже в том случае, когда выпускник военной кафедры не достиг 25-летнего возраста.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как получить офицерское звание после военной кафедры.

После завершения военной кафедры при высших учебных заведениях выпускники имеют право на получение воинского звания офицера запаса. Для этого они должны соответствовать ряду условий: в частности, пройти полный курс подготовки и сдать соответствующие экзамены.