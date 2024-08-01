Увольнение с военной службы - весь список оснований

Военнослужащие на вокзале. Фото: УНИАН

Как солдаты срочной службы, так и контрактники имеют право уволиться из Вооруженных сил Украины. Это может произойти по состоянию здоровья, после заключения военно-врачебной комиссии, а также по семейным причинам.

Об этом говорится в материале на сайте zahist.ua.

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Как могут уволиться срочники

Украинские военнослужащие, проходящие срочную службу или по контракту, по закону имеют право уволиться.

Военные-срочники могут уволиться из ВСУ по двум причинам:

оглашение демобилизации после указа президента Украины;

по состоянию здоровья, после соответствующего постановления ВВК.

Причины для увольнения по контракту

Граждане, подписавшие контракт на службу в Вооруженных силах Украины, имеют сразу пять оснований для увольнения с военной службы.

Это:

истечение срока контракта;

состояние здоровья (также после заключения ВВК);

предельный возраст;

судебный приговор, назначающий контрактнику наказание в виде лишения/ограничения свободы или лишения воинского звания;

семейные причины.

Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.