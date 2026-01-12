Смена фамилии - когда надо проходить ВВК

Изменение паспортных данных — надо ли проходить ВЛК
Если военнообязанный гражданин изменил фамилию или другие паспортные данные, ему необязательно сообщать об этом в ТЦК. А территориальный центр комплектования не имеет права в такой ситуации требовать прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Военнообязанный и изменение фамилии
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который изменил свою фамилию.
Мужчина рассказал, что ходил в территориальный центр комплектования за новыми документами, а ему там сказали, что нужно было пройти военно-врачебную комиссию.
Гражданин поинтересовался, законно ли такое требование со стороны ТЦК.
"Требования пройти ВВК перед обновлением данных неправомерны", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Почему ТЦК не должна требовать прохождения ВВК и уточнения данных
"Кроме того, — добавил юрист, — если в "Резерв+" подтянулась новая фамилия, то Ваши данные и так обновлены".
Дерий пояснил, что территориальный центр комплектования должен использовать информацию из всех доступных ему реестров.
"Если все Ваши данные с новой фамилией подтянулись в реестры (ГМС, ГРАГС, ГНС, МВД, реестр территориальной громады), то ТЦК имеет доступ к данной информации и дополнительно сообщать ничего не нужно", — заверил юрист.
