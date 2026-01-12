Видео
Україна
Изменение паспортных данных — надо ли проходить ВЛК

Дата публикации 12 января 2026 15:25
Смена фамилии - когда надо проходить ВВК
Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Если военнообязанный гражданин изменил фамилию или другие паспортные данные, ему необязательно сообщать об этом в ТЦК. А территориальный центр комплектования не имеет права в такой ситуации требовать прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Военнообязанный и изменение фамилии

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который изменил свою фамилию.

Мужчина рассказал, что ходил в территориальный центр комплектования за новыми документами, а ему там сказали, что нужно было пройти военно-врачебную комиссию.

Гражданин поинтересовался, законно ли такое требование со стороны ТЦК.

"Требования пройти ВВК перед обновлением данных неправомерны", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Почему ТЦК не должна требовать прохождения ВВК и уточнения данных

"Кроме того, — добавил юрист, — если в "Резерв+" подтянулась новая фамилия, то Ваши данные и так обновлены".

Дерий пояснил, что территориальный центр комплектования должен использовать информацию из всех доступных ему реестров.

"Если все Ваши данные с новой фамилией подтянулись в реестры (ГМС, ГРАГС, ГНС, МВД, реестр территориальной громады), то ТЦК имеет доступ к данной информации и дополнительно сообщать ничего не нужно", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии и как это сделать.

Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии, определенные в законодательстве.

личные данные ВВК ТЦК и СП военнообязанные фамилия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
