Смена фамилии - когда надо проходить ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Если военнообязанный гражданин изменил фамилию или другие паспортные данные, ему необязательно сообщать об этом в ТЦК. А территориальный центр комплектования не имеет права в такой ситуации требовать прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Военнообязанный и изменение фамилии

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который изменил свою фамилию.

Мужчина рассказал, что ходил в территориальный центр комплектования за новыми документами, а ему там сказали, что нужно было пройти военно-врачебную комиссию.

Гражданин поинтересовался, законно ли такое требование со стороны ТЦК.

"Требования пройти ВВК перед обновлением данных неправомерны", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Почему ТЦК не должна требовать прохождения ВВК и уточнения данных

"Кроме того, — добавил юрист, — если в "Резерв+" подтянулась новая фамилия, то Ваши данные и так обновлены".

Дерий пояснил, что территориальный центр комплектования должен использовать информацию из всех доступных ему реестров.

"Если все Ваши данные с новой фамилией подтянулись в реестры (ГМС, ГРАГС, ГНС, МВД, реестр территориальной громады), то ТЦК имеет доступ к данной информации и дополнительно сообщать ничего не нужно", — заверил юрист.

