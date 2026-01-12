Зміна прізвища - коли треба проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин змінив прізвище чи інші паспортні дані, йому необов’язково повідомляти про це в ТЦК. А територіальний центр комплектування не має права у такій ситуації вимагати проходження військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Військовозобов’язаний і зміна прізвища

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який змінив своє прізвище.

Чоловік розповів, що ходив у територіальний центр комплектування за новими документами, а йому там сказали, що потрібно було пройти військово-лікарську комісію.

Громадянин поцікавився, чи законною є така вимога з боку ТЦК.

"Вимоги пройти ВЛК перед оновленням даних неправомірні", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чому ТЦК не має вимагати проходження ВЛК і уточнення даних

"Крім того, — додав юрист, — якщо в "Резерв+" підтягнулось нове прізвище, то Ваші дані і так оновлені".

Дерій пояснив, що територіальний центр комплектування повинен використовувати інформацію із усіх доступних йому реєстрів.

"Якщо всі Ваші дані з новим прізвищем підтягнулись в реєстри (ДМС, ДРАЦС, ДПС, МВС, реєстр територіальної громади), то ТЦК має доступ до даної інформації і додатково повідомляти нічого не потрібно", — запевнив правник.

