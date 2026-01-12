Зміна прізвища - коли треба проходити ВЛК

Зміна паспортних даних — чи треба проходити ВЛК
Якщо військовозобов’язаний громадянин змінив прізвище чи інші паспортні дані, йому необов’язково повідомляти про це в ТЦК. А територіальний центр комплектування не має права у такій ситуації вимагати проходження військово-лікарської комісії.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Військовозобов’язаний і зміна прізвища
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який змінив своє прізвище.
Чоловік розповів, що ходив у територіальний центр комплектування за новими документами, а йому там сказали, що потрібно було пройти військово-лікарську комісію.
Громадянин поцікавився, чи законною є така вимога з боку ТЦК.
"Вимоги пройти ВЛК перед оновленням даних неправомірні", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Чому ТЦК не має вимагати проходження ВЛК і уточнення даних
"Крім того, — додав юрист, — якщо в "Резерв+" підтягнулось нове прізвище, то Ваші дані і так оновлені".
Дерій пояснив, що територіальний центр комплектування повинен використовувати інформацію із усіх доступних йому реєстрів.
"Якщо всі Ваші дані з новим прізвищем підтягнулись в реєстри (ДМС, ДРАЦС, ДПС, МВС, реєстр територіальної громади), то ТЦК має доступ до даної інформації і додатково повідомляти нічого не потрібно", — запевнив правник.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може вибирати місце проходження військово-лікарської комісії та як це зробити.
Додамо, ми повідомляли про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії, визначені у законодавстві.
Читайте Новини.LIVE!