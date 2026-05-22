Правительство обновило критерии бронирования для критически важных предприятий

Мужчина в военной форме и женщина заполняют документы. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК и СП/Facebook

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важной инфраструктуры. Среди главных изменений — повышение требований зарплаты, которая должна составлять почти 26 тысяч гривен, и правила подсчета квот, то есть работник, который имеет отсрочку по закону или который работает по совместительству, будет иметь только одно бронирование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Что изменится в бронировании работников

"Бронирование остается важным инструментом поддержки критически важного бизнеса. В то же время система должна быть понятной, честной и защищенной от манипуляций. Принятые изменения позволяют сохранить баланс между потребностями обороны и стабильной работой предприятий, без которых невозможно функционирование экономики в условиях войны", — заявил глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Изменения правил бронирования подготовили консультируясь с представителями бизнеса и предприятий, для которых отсрочка важна для стабильной работы.

Что изменится:

для бронирования работника средняя зарплата должна составлять не менее 25 941 грн ;

; для предприятий на прифронтовых территориях требование остается постоянным — 21 600 грн ;

; работники, которые уже имеют отсрочку по закону или работающие по совместительству, будут бронироваться только по одному месту работы ;

; Министерства, центральные органы исполнительной власти и ОВА должны переутвердить собственные критерии критичности, согласовав их с Минобороны и Минэкономики — критерии, которые определяют действительно важное значение предприятия для страны.

в течение трех месяцев пересмотрят статус всех предприятий, которые определены критически важными.

Новини.LIVE сообщали, ссылаясь на заявление народного депутата от "Батькивщины" Михаила Цимбалюка в эфире Ранок.LIVE, о проблеме бронирования в государственном секторе. Политик считает, что для более эффективного государственного управления надо пересмотреть систему бронирования чиновников и на часть должностей назначить женщин.

Также в проекте Новини.LIVE "Світ на зламі" финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что в стране нужно увеличить бронирование, ведь реальная потребность в отсрочке на самом деле занижена в несколько раз.

"... Это несколько миллионов человек как минимум, которые бы обеспечили работу критических отраслей экономики и формировали рынок труда", — сказал Кущ.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире Вечір.LIVE заверила, что бронирование работников критических предприятий отменять на будут, а все сообщения на эту тему являются ложными.

Добавим, что на сайте Верховной Рады обнародовали законопроект "О справедливом бронировании и участии в обороне", который предусматривает обязательное привлечение забронированных к защите страны. Гражданам предлагают или работу на критических объектах, или службу в резерве, или специальные взносы на поддержку армии.